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Muslera ile yollar ayrılacak

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Muslera ile yollar ayrılacak
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Son dönemde gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük tepkisini toplayan Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, maaşı FFP için sıkıntı oluşturan Uruguaylı file bekçisinin yerine alternatifleri hazırladı. Gökhan Akkan, Fatih Öztürk, Volkan Babacan Cimbom'un transfer radarında olacak.

Muslera, 2011'de Lazio'ya 6 milyon 750 bin Euro ve Cana karşılığında Lazio'dan transfer edilmişti. Musera ile yollarını ayrılmasını planlayan Galatasaray yönetiminin kararının, Uruguaylı file beçkisinin düşen performansıyla ilgili olmadığı öğrenildi.

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