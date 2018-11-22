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Muslera, Galatasaray'da 3. kez "dalya" diyecek

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Muslera, Galatasaray'da 3. kez "dalya" diyecek
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda 300. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli kaleci, Galatasaray'ın yarın Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynanayacağı karşılaşmada görev alması durumunda Türkiye kariyerinde 3. kez "dalya" diyecek.

Uruguaylı kaleci 8. sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar 299. müsabakada görev yaptı. 32 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de 245, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 31, Ziraat Türkiye Kupası'nda 13, TFF Süper Kupa'da 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 karşılaşmada Galatasaray'ın kalesini korudu.

En fazla maça çıkan yabancı oyuncu

Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic 239 maçla bu alanda ikinci sırada yer alırken, Faryd Mondragon 238 karşılaşmayla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada yer alıyor.

Fernando Muslera, ayrıca Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorlarına da sahip.

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