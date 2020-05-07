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Muriç’e Tottenham ve Napoli kancası

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Muriç’e Tottenham ve Napoli kancası

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in talipleri her geçen gün artıyor. 26 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili bu kez ülkesinden bir haber geldi.

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, golcü futbolcuya en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.

Premier Lig ekibinin menajeri Jose Mourinho'nun, Vedat Muriç'i ısrarla istediğini belirten Agim Ademi, "İngiliz kulübü, Fenerbahçe'nin belirleyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır." ifadesini kullandı.

İtalya'da sarı lacivertli oyuncuyla uzun zamandır ilgilenen takımların bulunduğunu da belirten Federasyon Başkanı Ademi, "Vedat İtalya'da birden fazla takımın gündeminde. Napoli'nin Tottenham gibi transferde çok istekli olduğunu biliyorum." diye konuştu.

Muriç'in Tottenham'ın gündemine gelmesinde, geçen sene Kosova Milli Takım formasıyla deplasmandaki İngiltere maçında, 1 gol atıp 2 asist yapmasının önemli olduğu belirtiliyor.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'ye, 28 maçta 15 gol 6 asistlik bir katkı sundu.

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