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Mülazim:Mannaş, gençlere sahip çıkar

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Mülazim:Mannaş, gençlere sahip çıkar

Başkent’in K-PET Süper Ligdeki temsilcilerinden Hamitköy Spor Kulübünün kadın yöneticilerinden Gizem Mülazim, kulübün başkanı Evren Mannaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gizem Mülazim’in sosyal medyada yaptığı değerlendirmeleri şöyle:

“Bir Hamitköylü olarak Evren Mannaş’ın kulübümüz için önemi büyüktür. Kulübümüze yürekten yaptığı katkılar ile Evren Mannaş, her zaman gençlere sahip çıkan, onların geleceklerini düşünerek hareket eden bir başkandır. Yeri geldiği zaman futbolcular ile arkadaş olabilenEvren Mannaş,yöneticeleri ile arkadaş olabilen dabir başkandır.”

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