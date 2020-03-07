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MTG’den hastaneye önemli katkı

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MTG’den hastaneye önemli katkı

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nde Koral Bozkurt başkanlığındaki yönetim kurulu örnek bir karar alarak dün oynanan Gönyeli maçının tribün gelirini Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu DevletHastanesine bağışladı.

Mağusa Türk Gücü’nün, Gönyeli maçından elde ettiği bilet gelirlerinin tümünü, yangında büyük hasar gören Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağışlama kararınataraftarlar da büyük ilgi gösterirken, stada girişte fazladan bilet kesen veya maça gelmeden de bilet parası göndererek,bağış kampanyasına büyük destek verildi.

Mağusa Türk Gücü yönetimi yaptığı açıklamada 9 bin TL’yi aşkın bilet geliri toplandığını açıklarken, bu geliri ilerleyen günlerde yetkililere verilecek.

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