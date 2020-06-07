MTG taraftarı rekor kırdı

Mağusa Türk Gücü’nün fanatik taraftarlarından, şeftali imalatçısı Şifa Çika, 6 metrelik şeftali kebabıyaparaken uzun şeftali kebabı rekorunu kırdı

Hamit SAKALLI

K-PET Süper Ligde sezonu rekorlarla tamamlama hedefindeki lider Mağusa Türk Gücü’nün (MTG) fanatik taraftarlarından Şifa Çika, en uzun şeftali kebabı rekoru kırdı. Eski rekortmen 3.60 metre ile İrfan Tatlıcı'nın idi.

İrfan Tatlıcı ve şeftali imalatçısı Şifa Çıka, 6 metrelik şeftali kebabı pişirerek yeni rekor elde ettiler. Toplamda 8 kişilik ekip ile hazırlanan 6 metrelik şeftali kebabı mangalda pişirildi. Birçok vatandaş etkinliğe katılarak 6 metrelik şeftali kebabından yedi.

Noter huzurunda gerçekleşen rekor denemesi ile birlikte Mağusalı Şifa Çıka 6 metre şeftali kebabı ile yeni rekorun sahibi oldu. Şifa Çıka, rekoru kırmasından sonra Mağusa Türk Gücü atkısı ile zafer işareti yaparak, Mağusa Türk Gücü’nün de sezonu rekorlarla tamamlamasını diledi.