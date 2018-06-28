MSA’da tek aday Ogan

Mağusa Spor Akademisi Derneği olağan genel kurulu, bugün saat 19:30’da Mağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi salonunda yapılıyor.

8 Temmuz 2013 tarihinde faaliyetlerine başlayan Mağusa Spor Akademisi Derneği, 27 Ağustos 2014 yılında tüzüğü onaylanarak resmen kurularak faaliyetlerine devam ediyor. Değişen 23/2016 dernekler yasasına göre tüzük kurultayı 17.04.2017 tarihinde yapılan Mağusa Spor Akademisi Derneği’nde ikinci kez yapılacak olağan genel kurul ile yeni dönemde başkanı seçecek. Genel kurulda, faaliyet ve mali raporların onaya sunulmasının yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Mağusa Spor Akademisi Derneği’nde olağan genel kurlu öncesinde başkan Ahmet Ogan tek aday olarak girecek.