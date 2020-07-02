MSA’da Ogan’a güven tam

Mağusa Spor Akademisi Derneği olağan genel kurulunda tek aday olan Ahmet Ogan, üyelerin onayıyla yeniden başkanlığa seçilirken,

Mağusa Spor Akademisi Derneği (MSA) olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurula tek aday olarak giren Ahmet Ogan yeni dönemde derneğin başkanlığa getirildi.

Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Atakan Alasya, sekreterlikleri ise Onru Ser, Yaren Ogan yaptı.

Genel kurulda faaliyet ve mali raporu Dernek başkan Ahmet Ogan tarafından okundu. Faaliyet ve mali raporlar oybirliği ile onaylandı. 38,000 TL’ye yakın bütçesi olan Mağusa Spor Akademisi Derneği’nin, bankada da 6,000 TL’ye yakın parası bulunuyor.

Ahmet Ogan başkan seçildikten sonra kısa bir konuşma yaparken, ülkede kayıtlı olarak faaliyet gösteren tek özel akademi derneği olduklarına vurgu yaparak, büyüyen, gelişim gösteren derneğin karalı bir şekilde yola devam edeceğini söyledi

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Ozan Günalp, Batur Sağlamer, Hasan Tamel, Mehmet Fuat, Naci Kıraner, Fevzi Erşanlar, Mehmet Kandili, Doğan Bahçecioğlu, İsmail Aktu

Denetleme kurulu ; Hüseyin Özyalçın, Onur Ser, Mustafa Biran

Disiplin kurulu ; Eralp Şerifoğlu, Mehmet Ali Akterzi, Kaya Emiroğlu