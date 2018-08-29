Mourinho için çanlar çalıyor

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho için tehlike çanları çalıyor. Portekizli teknik adam için bu hafta sonu oynanacak Burnley maçı, son şans olarak değerlendiriliyor

Geçtiğimiz sezonu 2'inci sırada tamamlayan Manchester Unıted, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Premier Lig'e galibiyetle başlayan Kırmızı-Şeytanlar, son 2 haftayı ise puansız kapattı.

Brıghton ve Tottenham maçlarını kaybeden Unıted'ta eleştirilerin hedefindeki isimse Jose Mourınho... İngiltere basını, Burnley deplasmanında kötü bir sonuç alınması halinde Portekizli teknik adamın görevine son verileceğini manşetlerine taşıdı.

Mourınho'nun yerine geçecek ismi de değerlendiren Ada basını, Manchester United'ın yeni teknik direktörünün Zinedine Zidane olmasını bekliyor.

Fransız teknik adam, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.

İspanyol temsilcisi ile yollarını ayırdıktan sonra bir çok teklif alan Zidane, hiç bir kulüp ile sözleşme imzalamadı.