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Motor Yeni Boğaziçi'ne gitti

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Motor Yeni Boğaziçi'ne gitti
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İncirli Spor Kulübü ile Türkmenköy Spor Kulubünün ortak düzenlediği motor ödüllu piyangonun çekilişi yapıldı. 0985 numarali bileti satın alan Yeni Boğaziçili Erdoğan Baca piyangonun şanslısı olurken, kazandığı motor ödülünü 2 kulübün yöneticilerinden aldı.

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