Motor Yeni Boğaziçi'ne gitti

İncirli Spor Kulübü ile Türkmenköy Spor Kulubünün ortak düzenlediği motor ödüllu piyangonun çekilişi yapıldı. 0985 numarali bileti satın alan Yeni Boğaziçili Erdoğan Baca piyangonun şanslısı olurken, kazandığı motor ödülünü 2 kulübün yöneticilerinden aldı.
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