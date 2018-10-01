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Motokros şampiyonasının ilk şampiyonları belirlendi

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018-2019 KKTC Motokros Şampiyonası geçtiğimiz gün Dilekkaya’da yapılan yarışla başladı

Motokros şampiyonasının ilk şampiyonları belirlendi
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2018-2019 sezonu motokros şampiyonası, Dilekkaya’da bulunan parkurda geçtiğimiz gün yapılan yarışla başladı.

Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu yarışta MX1A, MX1B ve MX2 olmak üzere 3 sınıfta 10 yarışmacı birincilik mücadelesi verdi. Yarış sonunda MX1A’da Faik Enderoğlu, MX1B’de Arda Alibaba ve MX2’de Taygun Gökte ilk sırada yer alan isimler oldular. Ödül töreninde Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu başkanı İbrahim Önderoğlu ve yöneticiler dereceye girenlere kupalarını verdi. İlk kez yarışan 2 sporcuya madalyalarını sporcu annesi Durşen Hürkol verdi.

MX1A

1-Faik Enderoğlu

MX1B

1-Arda Alibaba

2-Mustafa Özçağlar

3-Sinan Güler

MX2

1-Taygun Gökte

2-Barış Hürkol

3-Cemali Nehirli

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