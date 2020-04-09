Mormenekşe gülen yüzünü kaybetti

Mormenekşe kulübünün sembol isimlerinden, spor yazarı arkadaşımız Ahmet Özyaşar'ın babası olan Hüseyin Özyaşar (Çavuş) yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Halkın Sesi ve Halk Spor ailesi olarak merhuma Tanrı'dan rahmet yaslı ailesine ve Mormenekşe Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, kulübün eski futbolcusu ve yöneticisi Hüseyin Özyaşar’ın (Çavuş) ölümü dolayısıyla taziye mesaj yayınladı.

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübünün taziye mesajı şöyle:

“Mormenekşeli eski futbolcumuz, yöneticimiz, taraftarımız Hüseyin Özyaşar (Çavuş) abimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Gülen yüzü ile Mormenekşe’nin simgelerinden birini daha kaybetmiştir. Başta uzun yıllar yöneticiliğimizi, basın işlerimizi yapan Ahmet Özyaşar olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine ve Mormenekşe halkına baş sağlığı dileriz. Acımız büyüktür. Yattığın yer nur cennet mekanın olsun Hüseyin abi. Seni hiç unutmayacağız.”

KTSYD, Özyaşar’ın acısını paylaştı

Burhan Gürkan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yönetim kurulu, dernek üyesi Ahmet Özyaşar'ın babası Hüseyin Özyaşar'ın yaşamını yitirmesi ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin taziye mesajında, “Dernek üyemiz Ahmet Özyaşar'ın babası Hüseyin Özyaşar'ın yaşamını yitirdiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.