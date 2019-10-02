Montauti, Özbilgehan'a konuk oldu

Kuzey Kıbrıs Hentbol Federasyonunun düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Kupası için adamıza davet edilen İtalya Hentbol Federasyonu eski Dış İlişkiler Sorumlusu İtalyan Pier Luigi Montauti, Spor Dairesini ziyaret ederek daire müdürü Mehmet Özbilgehan ile tanışma ve ülke hentbolunun gelişimi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İtalya’nın Teramo kentinde hentbol alanında uluslararası prestije sahip Interamnia World Cup organizasyonunun kurucusu ve başkanı olan Pier Luigi Montauti’ye Spor Dairesi ziyaretinde KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan da eşlik etti.