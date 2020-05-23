Monaco Onyekuru’yu satacak

Galatasaray'ın gelecek sezon için de Henry Onyekuru'yu kiralama planı suya düştü. Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Monaco, kadrosunda yer alan 30 oyuncuyu da satış listesine koydu

Galatasaray'a Monaco'dan kötü haber geldi.

Fransa Lig 1'in köklü kulübü, sarı kırmızıların bir kez daha kiralamayı düşündüğü Henry Onyekuru'yu satacağını açıkladı.

Yeniden yapılanma kararı alan kırmızı beyazlı ekip, kadrosunda bulunan 30 futbolcuyu da elden çıkaracağını duyurdu. Böylece Galatasaray'ın Onyekuru'yu kiralama ihtimali ortadan kalktı.

Monaco'nun Nijeryalı oyuncu için 8 milyon avroluk bir bonservis bedeli isteyeceği tahmin ediliyor.

Lig 1 ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne üst üste iki sezon katılma hakkı elde edemediği için böyle radikal bir karar aldığı bildirildi.

Kırmızı beyazlı kulübün Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, aralarında Fabregas, Slimani, Onyekuru ve Ben Yedder'in de bulunduğu futbolcu satışından 50 milyon avro gelir beklediklerini söyledi.