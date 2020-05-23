banner411
banner69
Borussia Dortmund seriye bağladı
Borussia Dortmund seriye bağladı
13 0
Bedis'te tehlike
Bedis'te tehlike
114 0
 
Güreş salonu artık daha çağdaş
Güreş salonu artık daha çağdaş
24 0
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
99 0
Mola derbi ile bitecek
Mola derbi ile bitecek
188 0
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
273 0
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
46 0
banner449

Monaco Onyekuru’yu satacak

banner27

Galatasaray'ın gelecek sezon için de Henry Onyekuru'yu kiralama planı suya düştü. Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Monaco, kadrosunda yer alan 30 oyuncuyu da satış listesine koydu

Monaco Onyekuru’yu satacak

Galatasaray'a Monaco'dan kötü haber geldi.

Fransa Lig 1'in köklü kulübü, sarı kırmızıların bir kez daha kiralamayı düşündüğü Henry Onyekuru'yu satacağını açıkladı.

Yeniden yapılanma kararı alan kırmızı beyazlı ekip, kadrosunda bulunan 30 futbolcuyu da elden çıkaracağını duyurdu. Böylece Galatasaray'ın Onyekuru'yu kiralama ihtimali ortadan kalktı.

Monaco'nun Nijeryalı oyuncu için 8 milyon avroluk bir bonservis bedeli isteyeceği tahmin ediliyor.

Lig 1 ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne üst üste iki sezon katılma hakkı elde edemediği için böyle radikal bir karar aldığı bildirildi.

Kırmızı beyazlı kulübün Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, aralarında Fabregas, Slimani, Onyekuru ve Ben Yedder'in de bulunduğu futbolcu satışından 50 milyon avro gelir beklediklerini söyledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.