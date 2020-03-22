Model uçaklar bakımda

Kıbrıs Radyokontrollü Modelciler Derneği üyesi Prof. Dr. Barlas Aytaçoğlu, rutin Pazar günü uçuşlarını askıya aldıkları için model uçakların bakımlarını yaptıklarını açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) sporu da vururken, model uçakcılar da bundan olumsuz etkilendiler.

Devletin aldığı tedbirler çerçevesinde duran spor faaliyetleri tüm sporcuları etkilerken, bu süreci avantaj olarak kullanan sporcular da var.

Konuk olduğumuz Kıbrıs Radyokontrollü Modelciler Derneği (KRMD) üyesi Prof. Dr. Barlas Aytaçoğlu süreci nasıl değerlendirdiklerini, Halkın Sesi Gazetesi spor muhabiri ve Halk Spor müdürü Necati Külahlilara verdiği özel röportajda şöyle anlattı:

“Bu sporu ve aynı zamanda hobiyi tam 13 yıldır yapıyorum. Model uçaklar ve helikopterler en çok uğraştığım alandır. Mesleğimi yaparken stresimi atölye ve pistlerde atmak hayatıma çok olumlu katkılar sağlıyor.

Şu anda tüm KRMD üyeleri, devletin almış olduğu olağünüstü tedbirlere uyuyorlar. Dernek faaliyetleri içerisinde bulunan rutin Pazar günü uçuşlarını askıya aldık. Bunun sonucunda doğan zamanda modellerin bakım ve onarımlarını yapıyoruz.

Bu modeller büyük oranda dünyada halen uçmakta olan uçakların ölçekli küçültülmüş modelleridirler. Tıpkı uçakların yaptıkları gibi hava hareketlerini birebir yapabiliyorlar. Bu nedenle de uçaklarınkine benzer şekilde modellerin de belli bakımları yapılmalıdır. Aksi durumda kaza ve kırılımlar kaçınılmaz olur. Uçuş yapılamadığı zamanlarda modelciler modellerinin bakımlarıyla uğraşırken bir taraftan da fırsat bulamadıkları yeni modellerinin inşasını da yapıyorlar.

Farklı kategorilerde bulunan uçakların uçuş gününde gökleri doldurması modelcilerin toplu olarak farklı bir tat almalarını sağlıyor. KRMD Kıbrıs'ta model uçak, helikopter ve araba modelcilerini çatısı altında toplayan bir dernek olup Havacılık Federasyonu altında faaliyet gösteriyor.

Bu spora meraklı olan kişilere ücretsiz ön bilgiler ve eğitim verilmektedir. İsteklilere, derneğe üye olmaları halinde uçuş yapmaları da sağlanmaktadır.

KKTC spor camiasına renk katan KRMD üyeleri karantinanın bitmesi ve havaların düzelmesi ile birlikte göklerle buluşmak için sabırsızlanmaktadırlar.