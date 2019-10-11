Mobil Uygulamaya ilgi büyük

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Mobil Uygulaması geride kalan 5 haftada futbol severlerden büyük ilgi gördü.

Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilisi Eren Şişik şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Mobil Uygulaması ciddi anlamda takip edilen bir uygulama oldu. Beklentilerimizin de üzerinde ilgi gördü.

Uygulama sayesinde anlık kadrolar, futbolcu bilgileri, canlı skorlar, bilgi bankası, güncel haberler, lig fikstürleri, puan durumları vs. görsel açıdan da geliştirilerek futbolseverlere sunuldu. Uygulama içerisine de ilerleyen dönemde ekleyeceğimiz yenilikler olacaktır. Uygulamaya erişmek için Apple Store'da veya Play Store'da "KTFF" olarak arama yapmanız ve uygulamayı indirmeniz yeterli olacak.”