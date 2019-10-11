banner255
banner69
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
2 0
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
77 0
 
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
64 0
Klasiklerde Sokullu klasiği
Klasiklerde Sokullu klasiği
26 0
Uluslararası heyecan başladı
Uluslararası heyecan başladı
44 0
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
6 0
İlayda yoğun bakımdan çıktı
İlayda yoğun bakımdan çıktı
29 0
banner82

Mobil Uygulamaya ilgi büyük

banner27

Mobil Uygulamaya ilgi büyük
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Mobil Uygulaması geride kalan 5 haftada futbol severlerden büyük ilgi gördü.

Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilisi Eren Şişik şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Mobil Uygulaması ciddi anlamda takip edilen bir uygulama oldu. Beklentilerimizin de üzerinde ilgi gördü.

Uygulama sayesinde anlık kadrolar, futbolcu bilgileri, canlı skorlar, bilgi bankası, güncel haberler, lig fikstürleri, puan durumları vs. görsel açıdan da geliştirilerek futbolseverlere sunuldu. Uygulama içerisine de ilerleyen dönemde ekleyeceğimiz yenilikler olacaktır. Uygulamaya erişmek için Apple Store'da veya Play Store'da "KTFF" olarak arama yapmanız ve uygulamayı indirmeniz yeterli olacak.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.