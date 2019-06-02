Miş ailesinin acı günü

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Hamitköy’ün kulüp eski başkanlarından Emir Miş’in annesi Emine Miş dün düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.
Miş ailesinin büyük üzüntü yaşadığı cenaze törenine, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, asbaşkan Oktay Çocuk, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, antrenör Ahmet Sakallı, futbolcular ailesi ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.
Göz yaşlarının dinmediği cenaze töreninde Hamitköy Camisinde kılınan cenaze namazını müteakiben, Emine Miş, Hamitköy Mezarlığına defnedildi.