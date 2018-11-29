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Minikler anı turnuvasında buluşacak

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Minikler anı turnuvasında buluşacak
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Merhum Derviş - Müsteyde İzzigil Karabulut ailesi tarafından organize edilen minikler anı futbol turnuvası yapılıyor.

2-4 Aralık tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan merhum Derviş İzzigil, Müsteyde İzzigil Karabulut Minikler Anı Futbol Turnuvası'na, Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü (2 takım), Mormenekşe, Yeni Boğaziçi, İskele Trabzonspor Derneği, Değirmenlik, Karadeniz 61 olmak üzer sekiz takım katılıyor. 2008 doğumlu ve üzeri miniklerin mücadele edeceği 1. Derviş - Müsteyde İzzigil Karabulut halı saha anı futbol turnuvası İskele Anavatan Parkı halı sahasında saat 16:30 da grup maçları ile başlayacak. 1. Derviş - Müsteyde İzzigil Karabulut Minikler Halı Saha Anı Futbol Turnuvası'nda iki grupta dörderli takım tek devreli ligi usulüne göre karşılaşacaklar. Karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. 4 Aralık Salı akşamı oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarının ardından düzenlenecek olan ödül töreninde takımlara kupaları, katılım belgeleri merhum Derviş - Müsteyde İzzigil Karabulut’un ailesi tarafından verilecek.

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