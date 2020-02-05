Minikler Akyerli anısına oynadı

5. Mehmet Akyerli Minikler Futbol Turnuvası,Yenicami, Çetinkaya, Kaymaklı ve Doğan Türk Birliği’nin katılımıyla gerçekleştirilirken şampiyon Çetinkaya oldu

HaydarpasaTicaret Lisesinin (HTL)efsane müdürü,Yenicami Kulübünün ve ÖYAK Bankasının kurucularından, KKTC Başbakanlık eski Özel Kalem müdürümerhum Mehmet Akyerli bugün düzenlenen geleneksel turnuva ile anıldı.

Mehmet Akyerli’nin manevi oğlu HTL Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Bolkan’ın ve Mehmet Akyerli’nin ailesinin girişimleri, ÖYAK Bankası, Futbol Federasyonunun yardımları ile Yusuf Kaptan Sahasında gerçekleştirilen 5. Mehmet Akyerli Minikler Futbol Turnuvası bugünyapıldı.11 yaş altı minik takımların katılımı ile yapılan 5.Mehmet Akyerli U11 Futbol Turnuvasında,Yenicami,Çetinkaya,Kaymaklı ve Doğan Türk Birliğitakımları mücadele etti.

Çetinkaya finalde Yenicami’yi 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuva sonundadüzenlenen tören ile takımlara ve sporculara ödülleri takdim edildi.