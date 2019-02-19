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Minik Demir yardım bekliyor

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Yenicami altyapısında futbol oynayan ve lösemi teşhisi konulan minik Demir Müezzinler için Lefkoşa kaymakamlığından alınan izinle yardım kampanyası başlatıldı

Minik Demir yardım bekliyor
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Yenicami altyapısında futbol oynayan ve geçtiğimiz günlerde lösemi teşhisi konulan minik Demir için yardım kampanyası başlatıldı.

Yenicami futbolcuları hafta sonu oynanan Gençlerbirliği maçına çıkarken minik Demir’e destek olmak için “3, 5, 7, 10 , Demir Şampiyon” yazılı pankart açtılar. Demir Müezzinler’in ailesi tarafından Lefkoşa kaymakamlığından alınan izin ile yardım kampanyası başlatıldı.

8 yaşındaki minik Demir ilk etapta 6 ay Ankara’da tedavi görecek. Tedavi süresince de Ankara’da kalmak zorunda olacak. Minik Demir’e bağışta bulunmak isteyenlerin İşbankası Şubelerinden IBAN : TR30-0006-4000-0016-8010-0247-75 nolu hesaba yatırabilecekleri belirtilirken elden bağışta bulunmak isteyenler de 05338630804 numaralı telefondan aileye ulaşarak makbuz karşılığında bağışta bulunabilecek.

Öte yandan Demir için Yenicami Kulübü’nün de etkinlik düzenleyerek yardım kampanyası başlatacakları öğrenildi.

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