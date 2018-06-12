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Milli okçular belirlendi

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Okçuluk Kapalı Alan Ligi tamamlanırken, Okçuluk Federasyonu Milli Takımı'na seçilenler ve yarışmada dereceye girenler belirlendi

Milli okçular belirlendi
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Okçuluk Federesyonu tarafından organize edilen ve ana sponsorluğunu NAVEK A.Ş’nin üstlendiği 2018 yılı kapalı alan ligi Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi içerisinde  gerçekleştirilen yarışma ile  tamamlandı.

Yapılan son yarışma milli takım seçmelerine puanlamada önemli bir yer teşkil etmesinden dolayı, yarışmaya katılım oldukça yüksek olurken, okçuluk sporcuları hem yarışmada dereceye girmek hem de milli takıma seçilebilmek için bir birleri ile kıyasıya yarıştı.

Yarışma formatı 16-8 ve son olarak 4’lü eşleşmeler ile gerçekleştirilmiş olup yarışma sonunda Okçuluk Federasyonu Milli Takımı'na seçilenler ve yarışmada dereceye girenler belirlendi.

Dereceler;

Minik kız: Işık Tez(GAÜ), Damla Alcar (GAÜ), Selin Özdilek (GAÜ)

Yıldız Bayan; Ceren Bulancak (BÜY), İdal Kutluhan (YOK), Selcan Özdilek (GAÜ)

Genç Bayanlar; Sadıka Cemmedo (İOK), Efsane Bulancak (BÜY), Pembe Uluç (GÜZOK)

Olimpik Büyük Bayanlar; Aziza Kamalova (LEFKOŞA), Gülhanım Çakal (GAÜ), Fatma Kutluhan (YOK)

Makaralı Yay Büyük Bayan; Uysal Oldaç (BÜY), Ayşen Tez (BÜY), Sevda Özdile (GAÜ)

Minik Erkek; Berkin Altındağlı (GAÜ), Toprak Tosun (GAÜ), Efe Tunç Akyürek (FERDİ)

Yıldız Erkek; Çetin Erdin. (GÜZOK), Eren Paşa (MGA), Doğu A. Kızılca (GAÜ)

Genç Erkek; Eray Merttürk (BÜY), Melih Yağız (BÜY), Arçın Çelikesmer (MGA)

Olimpik Yay Büyük Erkek; Muharrem Kural (GÜZOK), Niyazi Aktansoy (LEFKOŞA), Abuzer Ekbiç (GÜZOK)

Makaralı Yay Büyük Erkek; Osman Tez (GAÜ), Serkan Taydaş (BÜY), Murat Çoğun (GAÜ)

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