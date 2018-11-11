Milletvekilleri Cumhuriyet için oynayacak

15 Kasım KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında, Milli Günleri Kutlama Komitesi organizasyonuyla, 4 takımın katılacağı futbol turnuvası yapılıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bu kapsamda Cumhuriyet Meclisi futbol takımı, KKTC Masterleri karması, Türkiye Masterleri Karması ve Londra Masterleri Karması turnuvada ter dökecek.

Cumhuriyet Meclisi Futbol takımında, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra Milletvekilleri Hüseyin Özgürgün, Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, Ersan Saner, Erhan Arıklı, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç, bazı eski Milletvekilleri, bazı bürokratlar ve Meclis çalışanları yer alacak.

Turnuva kapsamında bugün saat 15.00’te KKTC Masterler Karması ile Londra Masterler Karması Lefkoşa Atatürk stadyumunda karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından ise Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Türkiye Masterleri karması maçı oynanacak.

Turnuvanın ikinci günü olan 13 Kasım Salı günü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda, saat 15.00’te ilk günkü maçlarda kaybeden takımlar üçüncülük maçına çıkacak. Bu maçın ardından ise ilk gün maçlarda kazanan takımlar final maçı oynayacak. Maçlar sonrası aynı gün takımlara kupaları verilecek.