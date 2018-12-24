Millî Mücadele fotoğraf yarışmasında, futbol da yer alacak

Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi’ni konu alan fotoğraf yarışmasında, geçmişte mücadele yıllarında önemli görevler üstlenen futbol kulüplerinin fotoğrafları da yer alacak

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi’ni konu alan fotoğraf yarışması düzenliyor. Söz konusu yarışma ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan (KTFF) da destek isteyen Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, yarışmada futbolla ilgili fotoğrafların sergilenmesini arzuladıklarını kaydetti.

ÖZKUL, SERTOĞLU'NU ZIYARET ETTI

Geçtiğimiz gün KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na ziyarette bulunan Özkul, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi olarak ciddi bir çalışma başlattıklarını ve içerisinde uzun tarihimizi barındıran bir Milli Tarih Müzesi açmayı planladıklarını ifade etti. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’ndan bu konuda destek isteyen Özkul, futbolun Kıbrıs Türk tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu ve geçmişte futbol kulüplerinin mücadele yıllarında önemli görevler üstlendiğini bildiklerini kaydetti. Özkul, Sertoğlu ile Kıbrıs Türk futbolunun geçmişi ile ilgili sohbet ederken, müze için ne gibi eserlerin kullanılabileceği konusunda fikir alışverişinde de bulundu.

SERTOĞLU: “SPOR BASINI IÇERISINDE ÖNEMLI ISIMLER VAR”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk spor basını içerisinde çok önemli isimler olduğunu belirterek, gerek tarihi anlamda gerekse de fotoğraf anlamında çok önemli bir havuzun olduğunu kaydetti. Bu konuda, bu önemli isimlere ulaşılabileceğinin altını çizen Sertoğlu, geçmiş yıllara ait önemli futbol fotoğraflarının hafızasında olduğunu ve bunlara ulaşılabileceğini kaydetti.

ÖZKUL: “FUTBOL FOTOĞRAFLARININ SERGILENMESINI ARZULUYORUZ”

Prof. Özkul bu bağlamda, Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı bu topraklarda verdiği varoluş mücadelesinin fotoğraflardan oluşacak belgelerle anlatılmasının çok önem arz ettiğini belirterek, iki ayrı kategoride yapılacak fotoğraf yarışması yapacaklarını belirtti ve bu konuda futbol ile ilgili fotoğrafların da sergilenmesini arzuladıklarını aktardı. Özkul, söz konusu yarışmanın amacının Kıbrıslı Türkler’in millî mücadele tarihi hakkında görsel malzemeler toplayıp bunları en doğru şekilde gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu ifade etti.