banner107
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
57 0
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
660 0
Demet’le eğlence bir başka
Demet’le eğlence bir başka
86 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
83 0
Öğrenci kavgasında kan aktı
Öğrenci kavgasında kan aktı
171 0
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
469 0
VAR ve gol çizgisi teknolojisi 'Horoz'u ötürdü
VAR ve gol çizgisi teknolojisi 'Horoz'u ötürdü
121 0
Rimac'ın yeni elektrikli bebeği: Rimac C Two
Rimac'ın yeni elektrikli bebeği: Rimac C Two
125 0
banner82
banner147

Milinkovic, Barcelona'nın radarında

banner27

Lazio'nun 23 yaşındaki genç yıldızı Sergej Milinkovic, bu kez de Barcelona'nın radarına girdi

Milinkovic, Barcelona'nın radarında
banner137

Daha önce Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi devlerin ilgilendiği öğrenilen Sergej Milinkovic için Barcelona'nın devreye girdiği belirtildi.

2018 Dünya Kupası'nda ülkesi Sırbistan ile birlikte mücadele eden Milinkovic'in İtalyan ekibi Lazio ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da Katalan ekibi Sırp oyuncu için kulübü ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Milinkovic için İtalyan ekibine 110 milyon avro değerinde bonservis teklifi yapmaya hazırlanan Barcelona, Sırp oyuncuyu Nou Camp'ta görmek istiyor.

12 gol 4 asist

Geçtiğimiz sezon Serie A'da çıktığı 35 karşılaşmada takımına 12 gol 4 asistlik katkıda bulunan Milinkovic, sergilediği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekerken, Dünya Kupası'nda ise ülkesi Sırbistan ile E Grubu'nda mücadele ediyor. Kosta Rika'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan Sırp oyuncu, Dünya Kupası'na konsantre olduğunu belirtti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.