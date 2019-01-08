MHK heyeti, TFF seminerine katıldı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği'nin organize ettiği ve 11 Ocak'a kadar sürecek olan 2018-2019 futbol sezonunun devre arası hazırlık kampı Antalya'da başladı.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği'nden verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Niyazi Nizam'ın kafile başkanı olarak yer aldığı kafile, 50 kişiden oluşuyor.

Hakem kafilesi dün kampın yapıldığı Melas Lara Otel'e yerleştiler.

Kampa katılan hakemler, MHK antrenman sorumlusu Savaş Tilki'nin gözetiminde antrenmanlarına başlarken, kampta, fizik kondisyonun yanında kampa dahil olan hakem, gözlemci ve saha komiserlerinin moral ve motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.

Bu arada Merkez Hakem Kurulu başkanı Sadık Özbilgehan, EPAK başkanı Derviş Atakan ile hakemler Emre Öztaşlı ile Utku Hamamcıoğlu, Antalya Titanic Hotel'de gerçekleştirilen TFF - MHK Hakem ve Gözlemci Kış Semineri'ne de katıldılar.