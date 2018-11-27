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MHK, Göçek ve Özkahya’yı tatile çıkardı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya'ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeyecek

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MHK, Göçek ve Özkahya’yı tatile çıkardı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Süper Lig'in 13 haftasındaki müsabakalar ile özellikle Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasının hakemleri ve VAR görevini yürüten hakemlerin performanslarının detaylı bir şekilde incelendiği bildirildi.

VAR'ın gelişimi için engelleyici olumsuzluklara karşı her türlü tedbiri almada kararlı olduklarının vurgulandığı açıklamada, "Kurulumuz, uygulamaya başladığı tarihten itibaren UEFA'nın takdirini kazanan, Türkiye Futbol Federasyonumuzun büyük katkılarıyla hakemliğin ve futbolun gelişimine yarar sağlayacağına inandığımız VAR sisteminin, sağlıklı gelişmesini engelleyici olumsuzluklara karşı her türlü tedbiri almakta kararlıdır. Hakemlerin sahadaki çok kritik bariz hatalarını çözmekle yükümlü sistemin, VAR protokolü kuralları dikkate alınmaksızın uygulanması ve bunun alışkanlığa dönüşme endişesi de kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'nın Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki performanslarının yeterli bulunmadığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kurulumuz, söz konusu müsabakada karar ile uygulama sorumluğu olan FIFA hakemlerimizden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığından ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesini uygun bulmuştur. Ayrıca, diğer profesyonel lig müsabakalarının gerek görüntü gerekse gözlemci raporlarının incelenmesi sonucunda kurulumuz, siyah-beyaz hata kapsamında değerlendirdiği hakemlerin de çeşitli periyotlarda dinlendirilmesine karar vermiştir."

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