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Mevlevi’den Pilli’ye geçmiş olsun dileği

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Mevlevi Spor Kulübü yönetimi, anjiyo olan köylüleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti

Mevlevi’den Pilli’ye geçmiş olsun dileği

BTM İkinci Lig kulüplerinden Mevlevi Spor Kulübünde Selçuk Aydın başkanlığındaki yönetim kurulu, anjiyo olan Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mevlevi Spor Kulübünden yapılan açıklamada “Köylümüz, Bakanımız Ali Pilli’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir Allah’tan acil şifalar diler; tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.” İfadeleri kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs tehlikesi nedeniyle e fazla efor sarf eden bakanlardan olan Sağlık Bakanı Ali Pilli geçtiğimiz gün aşırı baş ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve kendisine Kolan British Hospital’de anjiyo yapılmıştı.

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