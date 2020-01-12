banner255
banner69
Rallide, Kış Kupası heyecanı
Rallide, Kış Kupası heyecanı
1 0
Hentbolda KTSYD Kupası heyecanı yaşanacak
Hentbolda KTSYD Kupası heyecanı yaşanacak
5 0
 
“2-3 milyon turist gerçekçi bir hedef”
“2-3 milyon turist gerçekçi bir hedef”
10 0
Cihangir, Antalya’da berabere kaldı
Cihangir, Antalya’da berabere kaldı
236 0
Hyundai uçmaya başlayacak
Hyundai uçmaya başlayacak
29 0
33 0
Ne lastik kaldı, ne jant
Ne lastik kaldı, ne jant
85 0
banner374

Mevlevi mesaiye başladı

banner27

Mevlevi mesaiye başladı

Niyazi ERGÜLEN

Geçtiğimiz sezon ilk kez BTM İkinci Lige katılan Mevlevi Spor Kulübü, ikinci sezonunu gerçekleştireceği lig için hazırlıklarına başladı.

Selçuk Aydın baaşkanlığındaki Mevlevi Spor Kulübü Yönetim Kurulu, yeni sezona yönelik olarak açıklamalarda bulundu. Mevlevi Spor Kulübü Yönetim Kurulunun açıklaması şöyle:
"2020 yılında köyümüz ve kulübümüz için birlik ve beraberliğimizi taşıyacağımız bir yıl olacak. Göreve geldiğimiz 3 Ağustos 2019 tarihinden bu yana yeni yönetim kurulumuz ile birlikte bizlere desteğini esirgemeyen köylülerimize, dostlarımıza ve arkadaşlarımıza bize desteğini her yerde gösteren herkese teşekkür ederiz.
Biz yine Mevlevi ve Mevlevi Spor Kulübü için bu yılda çalışmalarımızın üstüne ekleyerek devam edeceğimizi sizlere bildirmek istiyoruz. Hep birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir yıl geçirmemizi dileriz."

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.