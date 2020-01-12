Mevlevi mesaiye başladı

Niyazi ERGÜLEN

Geçtiğimiz sezon ilk kez BTM İkinci Lige katılan Mevlevi Spor Kulübü, ikinci sezonunu gerçekleştireceği lig için hazırlıklarına başladı.

Selçuk Aydın baaşkanlığındaki Mevlevi Spor Kulübü Yönetim Kurulu, yeni sezona yönelik olarak açıklamalarda bulundu. Mevlevi Spor Kulübü Yönetim Kurulunun açıklaması şöyle:

"2020 yılında köyümüz ve kulübümüz için birlik ve beraberliğimizi taşıyacağımız bir yıl olacak. Göreve geldiğimiz 3 Ağustos 2019 tarihinden bu yana yeni yönetim kurulumuz ile birlikte bizlere desteğini esirgemeyen köylülerimize, dostlarımıza ve arkadaşlarımıza bize desteğini her yerde gösteren herkese teşekkür ederiz.

Biz yine Mevlevi ve Mevlevi Spor Kulübü için bu yılda çalışmalarımızın üstüne ekleyerek devam edeceğimizi sizlere bildirmek istiyoruz. Hep birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir yıl geçirmemizi dileriz."