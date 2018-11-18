Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, vefat eden Metin Türel için taziye mesajları yayınladılar.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun mesajı şöyle:

“Türk futbolunun duayen isimlerinden, Türkiye’nin önemli spor insanlarından Metin Türel’in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ve Kıbrıs Türk futboluna da kurs, seminer ve eğitimleriyle katkılarda bulunan duayen spor insanına Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Türk futbolunun başı sağolsun.”

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş’ın mesajı şöyle:

“Türk futboluna uzun yıllar futbolcu, teknik direktör ve idareci olarak hizmet eden futbolun duayeni olarak kabul gören değerli hocamız Metin Türel’in kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıbrıs Türk futboluna antrenör eğitimlerinde çok katkısı olan Metin Türel’e Allah’tan rahmet diler, yaslı ailesine metanet ve sabırlar temenni ederiz.”