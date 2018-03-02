banner107
99 yaşında dünya rekoru kırdı
99 yaşında dünya rekoru kırdı
12 0
45 0
61 0
Sibirya soğuğu can aldı
Sibirya soğuğu can aldı
11 0
20 0
48 0
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
21 0
31 0
banner82
banner147

Meter, IFBB’de yarışmaya katılacak

banner27

Meter Mevsimler, KKTC’yi vücut geliştirme alanında dünyada temsil etmeye devam ederken, IFBB’de katılacağı yarışmada bir ilki gerçekleştireceğini söyledi

Meter, IFBB’de yarışmaya katılacak
banner137

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Smarth Health Spor Koordinatörü Meter Mevsimler, GAÜ sponsorluğunda vücut geliştirme alanında en üst seviyeye doğru ilerliyor.

Mevsimler yaptığı açıklamda, WBFF’in resmi sporcusu olduğunu belirterek, 2016 yılında Toronto Dünya Şampiyonası’nda ise Dünya 6’cısı olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde IFBB’de yarışmaya katılacağını ifade eden Mevsimler, bir ilki gerçekleştireceğini ve hiç bir Türk’ün alamadığı dereceyi almayı hedeflediğini vurgularken, katılacağı yarışmanın, profesyonel lige çıkma yarışması olduğunu belirtti. Meter, GAÜ sponsorluğunda katılacağım yarışmaya en iyi noktamda gidiyorum ve kesinlikle iz brakacağıma inanıyorum; dedi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.