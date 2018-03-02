Meter, IFBB’de yarışmaya katılacak

Meter Mevsimler, KKTC’yi vücut geliştirme alanında dünyada temsil etmeye devam ederken, IFBB’de katılacağı yarışmada bir ilki gerçekleştireceğini söyledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Smarth Health Spor Koordinatörü Meter Mevsimler, GAÜ sponsorluğunda vücut geliştirme alanında en üst seviyeye doğru ilerliyor.

Mevsimler yaptığı açıklamda, WBFF’in resmi sporcusu olduğunu belirterek, 2016 yılında Toronto Dünya Şampiyonası’nda ise Dünya 6’cısı olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde IFBB’de yarışmaya katılacağını ifade eden Mevsimler, bir ilki gerçekleştireceğini ve hiç bir Türk’ün alamadığı dereceyi almayı hedeflediğini vurgularken, katılacağı yarışmanın, profesyonel lige çıkma yarışması olduğunu belirtti. Meter, GAÜ sponsorluğunda katılacağım yarışmaya en iyi noktamda gidiyorum ve kesinlikle iz brakacağıma inanıyorum; dedi.