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Mete saygıyla anıldı

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Mete saygıyla anıldı

Samsunspor kafilesinin 30 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolculardan Mete Adanır, kazanın 31. yılında Kıbrıs’ın kuzeyindeki kabri başında anıldı.

Türkiye 1’inci Ligi’ndeki Futbol Elçisi olarak adlandırılan Mete Adanır için anma töreni saat 10.30’da Lefkoşa Kabristanlığı’nda gerçekleştirildi.Törene, Samsunspor temsilcileri de katılarak, Samsunspor futbolcularının imzaladığı formayı Adanır’ın kabrine bıraktılar.

Mete Adanır, Samsun’dan Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989’da Havza yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

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