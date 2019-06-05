 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Terkan’dan Feray için baby shower
Terkan’dan Feray için baby shower
65 0
YDÜ’den 50. sergi
YDÜ’den 50. sergi
9 0
 
İngiltere’den Afrika’ya uzanan bir Kıbrıslı Türk’ün başarı hikâyesi
İngiltere’den Afrika’ya uzanan bir Kıbrıslı Türk’ün başarı hikâyesi
72 0
Fulya Tilki dünya dördüncüsü
Fulya Tilki dünya dördüncüsü
34 0
Rengârenk uçurtmalar Gönyeli’yi selamladı
Rengârenk uçurtmalar Gönyeli’yi selamladı
8 0
76 0
Gönyeli çocuklarla güzel
Gönyeli çocuklarla güzel
19 0
banner82

Mete Adanır Stadı komple yenileniyor

banner27

banner262
Mete Adanır Stadı komple yenileniyor
banner267

Spor Dairesinin sezonun tamamlanması ile birlikte başlattığı stad zeminlerini iyileştirme çalışmaları Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında da başlatıldı.

Zemini oldukça bozulan Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadının zemin ve sulama sistemi komple yenileniyor. Girne Halk Evi, Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği'ne ev sahipliği yapan stad aynı zamanda birçok etkinlik için de yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Stadın bu ihtiyaçlara cevap verebilmesi için erken bakıma alınırken, sorun yaşanmadan yeni sezona yetiştirilecek.

Son dönemde saha zeminlerinde toprak kullanmaktan vazgeçen Spor Dairesi, zeminlerde tamamen kum kullanmaya başladı. Mete Adanır Stadının üst tabakasında        sıkışan topraktan, yaklaşık 15 santim toprağı alınmaya başlandı. Stadın sulama sistemi de son sisteme göre değiştikten sonra zemin kumlanıp ekilecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.