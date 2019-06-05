Mete Adanır Stadı komple yenileniyor

Spor Dairesinin sezonun tamamlanması ile birlikte başlattığı stad zeminlerini iyileştirme çalışmaları Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında da başlatıldı.

Zemini oldukça bozulan Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadının zemin ve sulama sistemi komple yenileniyor. Girne Halk Evi, Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği'ne ev sahipliği yapan stad aynı zamanda birçok etkinlik için de yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Stadın bu ihtiyaçlara cevap verebilmesi için erken bakıma alınırken, sorun yaşanmadan yeni sezona yetiştirilecek.

Son dönemde saha zeminlerinde toprak kullanmaktan vazgeçen Spor Dairesi, zeminlerde tamamen kum kullanmaya başladı. Mete Adanır Stadının üst tabakasında sıkışan topraktan, yaklaşık 15 santim toprağı alınmaya başlandı. Stadın sulama sistemi de son sisteme göre değiştikten sonra zemin kumlanıp ekilecek.