Mesut, son kararını verdi

Arsenal'daki geleceği tartışma konusu olan ve zaman zaman takımdan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil, iddialara son noktayı koydu

Arsenal'daki geleceği tartışma konusu olan ve zaman zaman takımdan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil, iddialara son noktayı koydu.

Ada basınına konuşan başarılı futbolcu, ''Sözleşmeyi imzalarken çok düşündüm. Bunun kariyerimdeki en önemli kararlardan biri olduğunu biliyordum. Amacım sadece iki yıl kalmak değil, geleceğimi Arsenal'a teslim etmekti. Kulüp de bunu istedi'' ifadesini kullandı.

Kırmızı - beyazlı kulüpten ayrılmayacağını vurgulayan 31 yaşındaki oyuncu, ''Bu tür zor zamanlar geçirebilirsiniz. Ancak bu kaçmak için bir gerekçe değil. En az 2021'e kadar buradayım, gitmiyorum'' dedi.

Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da çektirdikleri fotoğraf sonrası maruz kaldığı ırkçı saldırılara da değindi.

Fotoğraftan önce de birçok saldırıya uğradığını söyleyen deneyimli futbolcu, "Fotoğraftan sonra korunmasız hissettim. Her gün ırkçı saldırılara maruz kalıyordum. Bu saldırıları yapanlar içinde politikacılar ve ünlü kişiler de vardı. Fakat Almanya Milli Takımı'ndan hiçbir görevli çıkıp, 'Yeter artık! Bu bizim oyuncumuz, ona bu şekilde hakaret edemezsiniz.' demedi. Herkes sustu ve yaşadıklarıma göz yumdu" şeklinde konuştu.

Yıldız isim ayrıca, Almanya'da ırkçılığın toplumsal açıdan genel bir soruna dönüştüğünün de altını çizdi.