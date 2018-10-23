Mesut Özil İngiltere’de tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Leicester City'yi 3-1 yenerek üst üste 7. galibiyetini alırken Mesut Özil'de maça damgasını vurdu.

Premier Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Leicester City'yi ağırladı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Hector Bellerin'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Arsenal, 45. dakikada Mesut Özil, 63 ve 66. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle 3-1 galip gelmeyi başardı.

Arsenal'ın attığı son golün pasını da veren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, mücadeleyi birer gol ve asistle tamamladı. Ayrıca Premier Lig'de 30. golünü atan Mesut Özil, lig tarihinin en golcü Alman oyuncusu olarak tarihe geçti.

Bu sonuçla ligde art arda 7. galibiyetini elde eden Arsenal, 21 puan ve averajla 4. sıraya yükseldi. Leicester City ise 12 puanla 11. sırada kaldı.