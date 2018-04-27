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Mesut Özil'den alkışlanacak hareket

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Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Atletico Madrid maçında yaptığı hareketle geceye damga vurdu

Mesut Özil'den alkışlanacak hareket
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile Atletico Madrid'in 1-1 berabere kaldığı maçta takdir toplayan bir harekete imza attı.

Mesut'un köşe gönderine gittiği sırada deplasman tribününde bulunan Atletico Madrid'li taraftarlardan sahaya ekmek atıldı. Bunun üzerine Türk asıllı futbolcu ekmeği 3 kere öpüp alnına götürdükten sonra kenara koydu.
Yıldız futbolcunun bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni toplarken, Avrupa medyasında da gündem oldu..

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