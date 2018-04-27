Mesut Özil'den alkışlanacak hareket

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile Atletico Madrid'in 1-1 berabere kaldığı maçta takdir toplayan bir harekete imza attı.
Mesut'un köşe gönderine gittiği sırada deplasman tribününde bulunan Atletico Madrid'li taraftarlardan sahaya ekmek atıldı. Bunun üzerine Türk asıllı futbolcu ekmeği 3 kere öpüp alnına götürdükten sonra kenara koydu.
Yıldız futbolcunun bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni toplarken, Avrupa medyasında da gündem oldu..