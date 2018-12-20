Mesut Özil Arsenal’den ayrılık yolunda

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılabilir. Teknik Direktör Unai Emery'nin sisteminde kendine yer bulamayan Mesut, teklifleri değerlendiriyor

Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil, Londra kulübüyle yollarını ayırmak üzere.

Son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanan ve bu nedenle mutsuz olan Mesut, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Teknik Direktör Unai Emery'nin taktik değişikliği sonrası yedek kalan yıldız oyuncu, maçların çoğunu tribünden izliyor.

Arsenal tarihinin en yüksek maaşını alan 30 yaşındaki futbolcu, İspanyol teknik adamın gelecek planlarında da yer almıyor.

Lig maçlarının yanısıra UEFA Avrupa ligi ve kupa maçlarında da görev alamayan Mesut Özil'in Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiltere basını, Alman milli takımıyla Dünya kupası kazanan oyuncu için en ciddi teklifin İnter tarafından yapıldığını ve bu transferin ocak ayında bitebileceğini manşetlere taşıdı.