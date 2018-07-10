Mesut Alman Milli takımını bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la verdiği fotoğraf sebebiyle Alman taraftarlar ve siyasilerden yoğun şekilde tepki alan Mesut Özil, Alman milli takımını bırakma kararı aldı

Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda grup sonuncusu olarak hayal kırıklığı yaratan son şampiyon Almanya'da Mesut Özil depremi yaşanıyor. Sky Deutschland'ın haberine göre; Mesut Özil, Alman milli takımını bırakma kararı aldı.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, taraftarlar ve siyasilerden yoğun şekilde tepki almış, yıldız futbolculara linç kampanyasına varan eleştiriler yapılmıştı.

