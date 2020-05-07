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Messi yardımda her yerde

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Hasan Aksoy, Beyarmudu ve Akdoğan Belediyelerine yaptığı katkılardan sonra KKTC Cimnastik Federasyonuna da yardımda bulundu

Messi yardımda her yerde

Hasan Aksoy(Messi) şampiyonlukla sonlandırdığı 30 yıllık başarılı futbol hayatı sonrasında bu kez de yaptığı yardımlarla gündeme geliyor.

Hasan Aksoy, Beyarmudu ve Akdoğan Belediyelerine yaptığı katkılardan sonra KKTC Cimnastik Federasyonuna da yardımda bulundu. Hasan Aksoy, Cimnastik Federasyonunun devam eden yardım kampanyasına rahmetli babası Osman Aksoy anısına katkıda bulundu.

Hasan Aksoy, ihtiyaçlı çocuklara ve ailelere yardım eli uzatırken, federasyona nakdi destekte bulunup, 50 aileye ve çocuklara Ramazan paketi hazırlanmasını sağladı.

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