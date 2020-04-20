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Mesarya piyangosu, hayat normale dönünce çekilecek

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Mesarya Spor Kulübü piyango çekilişini ertelemek zorunda kalırken, çekiliş hayat normale döndüğünde belirlenecek tarihte gerçekleştirilecek

Mesarya piyangosu, hayat normale dönünce çekilecek

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Yasaklar spor kulüplerinin ekonomik faaliyetlerine de sekte vururken, K-PET Birinci Lig lideri Mesarya Spor Kulübü de piyango çekilişini ertelemek zorunda kaldı. Erteleme ile ilgili olarak Mesarya Spor Kulübünden şu açıklama yapıldı:

“K-PET Liglerinde de sezonun kalan kısmının ne zaman oynanacağı belirsizliğini koruyor. Kulübümüzün 29 Mart tarihli piyango çekilişi de korona virüs salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle gerçekleştirilememiştir.

Çekiliş hayat normale döndüğünde gerçekleştirilecek. Tarih, salgın için önlemlerin devam etmesi sebebiyle henüz netleşmemiştir.”

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