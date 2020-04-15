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Mertekçi’yi kaybedeli 891 gün oldu

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Yalova Spor Kulübü, adı kulüp ile özdeşleşen merhum başkanı Tahsin Mertekçi’yi doğum gününde anarken, ailesi de açıklama yaptı

Mertekçi’yi kaybedeli 891 gün oldu

Yalova Spor Kulübü, adı kulüp ile özdeşleşen merhum başkanı Tahsin Mertekçi’yi doğum gününde andı.

Yalova Spor Kulübünden yapılan açıklamada,  “İyi ki doğdun büyük başkan!

Yalova, senin gösterdiğin yolda her zaman ilerlemeye devam edecek.” sözleri kullanıldı.

Mertekçi ailesinden yapılan açıklamada ise “Sen gideli tam 891 gün geçti. Seninle damlalar şelale, sel olurken, senden sonra damlalar da kalmadı.

Senle gülen yüzler mutluluktan evreni sağır ederken, sensizlik sessizliğe bürüdü. Senle bir kıvılcım dünyamızı aydınlatmaya, sımsıcak etmeye yeterken, sensizlik her yeri kapkara zifiri karanlık bıraktı.

Bugün doğduğun gün. Bugün hayatlarımızı dopdolu doldurduğun gün. Biliyorum bir yerlerden izliyorsun. Koruyor, kolluyorsun. Seni sevmek, senin gibi sonsuz ve ölümsüzdür.” ifadeleri kullanıldı.

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