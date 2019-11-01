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Mertekçi anılacak

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Mertekçi anılacak
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Eski milletvekillerinden ismi Yalova Spor Kulübü ile özdeşleşen merhum başkan Tahsin Mertekçi bugün kabri başında anılacak.

Konuyla ilgili Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’den (TKP Yeni Güçler) yapılan açıklamada, “Partimizin merhum genel başkan yardımcılarından Tahsin Mertekçi, aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümünde 2 Kasım Cumartesi günü Yuvacık Güzelyurt'ta kabri başında anılacak” denildi.

Açıklamada, saat 11.30'da gerçekleşecek anma etkinliğine TKP-YG heyeti yanı sıra ailesi ve sevenlerinin katılacağı kaydedildi.

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