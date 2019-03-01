‘Mert Günok'u gözüm kapalı milli takıma alırdım’

Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok'a bir övgü de eski milli kaleci Rüştü Reçber'den geldi. TRT SPOR’a konuşan efsane eldiven "Mert'i gözüm kapalı milli takıma alırdım" dedi

Lider Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok Avrupa'da zirveye oynuyor.

Tecrübeli eldiven, ortaya koyduğu oyunla turuncu lacivertli takımın başarısına büyük katkı sağladı.

23 haftada 11 gol yiyen 30 yaşındaki kaleci, 14 maçta kalesini gole kapattı.

Mert, 16 maçta gol yemeyen Liverpoollu Alisson Becker'in arkasında Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor.

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, tecrübeli eldivenin başarılı grafiğini TRT Spor'a değerlendirdi:

"İlerisi için çok büyük hedeflere ulaşabilecek bir isimdi. Ama olmadı. Fenerbahçe’de bunları yaşayabilecekti fakat ayrılmak zorunda kaldı. Bursa’ya gitti ilk başta adapte sorunu yaşadı. Sonra Başakşehir’e imza attı. Şimdi biraz geç de olsa doğru konumunu buldu. Ben milli takım hocası olsam gözüm kapalı alacağım tek isim Mert Günok’tur. Ben bir taraftan da mutlu oluyorum. Ben 17-18 yaşında bu kalecinin ileride çok iyi iş yapacağını düşünmüştüm. Şimdi onu bu noktada görmek keyif verici bir durum. Umarım ki bu performansı devam eder”