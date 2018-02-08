Mersin’de başarı için suya girecekler

Master yüzücülerimiz Caner Aspava ile Osman Akkuş, Mersin’de düzenlenecek olan TYF Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası’nda kürsüye çıkma hedefiyle yarışacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarılı master yüzücüleri Caner Aspava ile Osman Akkuş, Mersin’e gittiler.

Caner Aspava ile Osman Akkuş 09-10 Şubat 2018 tarihlerinde "Nejat Nakkaş Anısına" düzenlenecek olan TYF Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası’na katılacaklar. Caner Aspava, 50m serbest, 200m kurbağalama, 100m serbest, 100m kurbağalama, 50m sırt üstü, 50m kurbağalama, Osman Akkuş ise 200m sırt üstü, 50m kelebek, 200m kelebek, 100m sırt üstü 50m sırt üstü ve 400m karışık dallarında yarışacak. Her 2 yüzücümüzün de yarışmaları bugün başlayacak. Yüzücülerimizin hedefi kürsüye çıkmak olacak.