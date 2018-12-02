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Merseyside derbisi Liverpool'un

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İngiltere Premier Lig'de oynanan Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'ı 1-0 mağlup etti

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Merseyside derbisi Liverpool'un
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Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Anfield Road'da Everton'ı ağırladı.

Liverpool, karşılaşmanın 90+6. dakikasında ilginç bir gole imza attı. Virgil van Dijk'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta direğin üzerinde iki kez seken top, Divock Origi'nin önüne düştü. Origi, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Everton'da yedekler arasında yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, mücadelede forma giymedi.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 36 yaparak lider Manchester City ile arasındaki farkı yeniden iki puana indirdi. Üç maç sonra kaybeden Everton ise 22 puanla 6. sırada kaldı.

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