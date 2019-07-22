 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
1 0
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
135 0
 
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
51 0
Doğukan göğsümüzü kabarttı
Doğukan göğsümüzü kabarttı
29 0
ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ hizmete açıldı
ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ hizmete açıldı
16 0
Herkesi büyülediler
Herkesi büyülediler
45 0
Mesarya testten geçti
Mesarya testten geçti
260 0
banner82

Merih Demiral'ın vize sorunu çözüldü

banner27

Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın, takımının Çin kampına katılmasını engelleyen vize sorunu Türkiye'nin devreye girmesiyle çözüldü

Merih Demiral'ın vize sorunu çözüldü
banner267

Juventus, geçen hafta Merih Demiral'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılacak Singapur, Çin ve Güney Kore’den oluşan Asya turunun Çin bölümüne, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TGRT'de katıldığı programda, hafta sonunda Demiral'ın vize sorununu çözmek için bakanlık olarak devreye girdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Murat Lütem ve Pekin Büyükelçisi Emin Önen ile görüştüklerini, süreci Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın koordine ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Hafta sonu olmasına rağmen Singapur'daki Çin büyükelçiliğini açtılar. Oradan başvuru alındı. Vizeyi verdiler ve bu sorun çözüldü." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Türk vatandaşlarına vizelerde kolaylık sağlayacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce söylediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bunu bir kaza olarak düşünüyoruz. Bu şekilde hataların devam etmemesi gerekiyor. Bu konuda girişimlerde bulunduk." diye konuştu.

Juventus'tan cuma günü yapılan açıklamada, takımın yeni transferi 21 yaşındaki defans oyuncusu Merih Demiral’ın Asya turunun ilk ayağı olan Singapur kısmına katılacağı, ikinci ayak olan Çin'e ise vize alımındaki bürokratik engeller sebebiyle gidemeyeceği kaydedilmişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.