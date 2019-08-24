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Meral Özdenkçi anısına oynayacaklar

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K-PET Liglerinde yeni sezona yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, takımlar hazırlık maçları ile birlikte anı maçları da oynamayı sürdürüyorlar.

Meral Özdenkçi anısına oynayacaklar
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Batı bölgesinin Süper Lig temsilcisi ile Doğu bölgesinin 1. Ligdeki İskele temsilcisi Gençler Birliği, merhum Meral Özdenkçi Anı Maçında karşı karşıya geliyorlar. Her iki kulübün ortaklaşa organize ettiği ve geleneksel hale getirilen 3. Meral Özdenkçi Anı Maçı, bugün saat 17:30’da Lefke 16 Ağustos Stadında, Lefke ile Gençler Birliği arasında oynanacak.

Her iki takımın yeni başlayacak olan lig öncesinde hazırlık döneminde geçen süreç içerisinde gelinen son noktayı değerlendirme fırsatı bulacakları anlamlı mücadele sonrasında takımlara anı kupaları ve plaketler, merhum Meral Özdenkçi’nin ailesi ve yetkililer tarafından verilecek. 

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