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Mehmetçik harakiri yaptı

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Mehmetçik, kendi kalesine gol attığı, ilk devreden 10 kişi kaldığı maçta Esentepe’ye de mağlup olarak son sırada kalmaya devam etti. Esentepe ise çıkışını sürdürüp lider Gönyeli ile puanını eşitledi

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Mehmetçik harakiri yaptı
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Yer: Mehmetçik Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Engin Akkagün, Olgun Canik

Mehmetçik: Fikri, Murat, Emir(Rıdvan), Hasan Aktaş, Uğurcan, Stelios, Mehmet(Mahmut), Halil(Hasan), Uğur, Ali, Barış

Esentepe: Kemal, Başak, İsmail(Hüseyin), Mahmut, Eser, Hasan, Nersin(Asil), Emre, Ahmet(Muhammed), Hasan Özçelik, Onur

K-PET Birinci Lig sonuncusu Kaya Mehmetçik, kendi kalesine gol attığı, ilk devreden 10 kişi kaldığı maçta Esentepe’ye de mağlup olarak son sırada kalmaya devam etti. Esentepe ise çıkışını sürdürüp lider Gönyeli ile puanını eşitledi

Hafta boyunca yönetimsel sorunlarla boğuşan ve genel kurul gerçekleştiren Kaya Mehmetçik, mağlubiyetlerine bir yenisini Esentepe karşısında ekledi.

Maçın henüz 2. dakikasında Stelios kendi kalesine golü attı. 0-1 Dakika 35’te ise Kaya Mehmetçik’ten Hasan Aktaş, kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın ilk devresi Esentepe’nin 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye Esentepe golle başladı.

46’da sahneye çıkan golcü Hasan Özçelik, takımını rahatlatan golü attı. 0-2 Hasan Özçelik, 79’da ise skoru belirleyen golü kafayla kaydetti. 0-3

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