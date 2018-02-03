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Mehmetçik bir bir eriyor

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Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen sonuncu Kaya Mehmetçik ile Çanakkale 1-1 berabere kaldılar. Mehmetçik’in golünü Süleyman, Çanakkale’nin ise son saniyede Selçuk attı

Mehmetçik bir bir eriyor
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K-Pet 1. Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak için mücadele eden Kaya Mehmetçik ile Çanakkale sahadan 1-1’lik skorla ayrılarak birer puan aldılar.

Karşılaşmaya istekli başlayan Kaya Mehmetçik karşılaşmanın başında Mustafa İnanç ve Barkın’ın verkaçında Mustafa İnanç topu auta attı. Orta sahada Feridun ve Barkın’ın organize ettiği ataklarda soldan Mustafa İnanç sağdan Uğurcan’ın ortalarıyla gol arayan Kaya Mehmetçik, 30.dk geliştirdiği atakta yeni transfer golcü Süleyman Bayır’ın golü ile ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarıya Çanakkale daha organize olarak Kaya Mehmetçik kalesine gelmeye başladı. 57. Dk gelişen Çanakkale atağında Halil Altınbaş’ın şutu az farkla auta gitti. Çanakkale’nin beraberlik için yüklendiği dakikalarda Kaya Mehmetçik ani ataklarda Süleyman Bayır ile etkili olmaya çalıştı. Ancak karşılaşma tam bitti derken 90+4’de gelişen Çanakkale atağında Selçuk’un ayağından bulduğu golle karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.

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