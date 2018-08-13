Mediterranean Shark, ilk 10'da

“Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışma finalinde ilk 10 araç içerisinde yer alma başarısı gösterdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği “Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışma finalinde ilk 10 araç içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

DAÜ Mühendislik öğrencilerinden oluşan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir tek DAÜ’nün katıldığı söz konusu yarışta “ADA” takımı adı altında yarışan “Mediterranean Shark” aracı Elektromobil kategorisinde yarıştı. “Mediterranean Shark” aracı, 86 araçtan testleri geçen 46 araç ile 12 Ağustos 2018 tarihinde Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde final heyecanı yaşadı. Ayrıca, “Mediterranean Shark” aracı yarışma sonunda ilk 10 araç içerisinde en az ceza puanı ile yarışı tamamlayan araç oldu.