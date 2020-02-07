Meclisi Takımı, Acapulco’da sahada

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Acapulco Otelin uluslarası standarlardaki tesislerini ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı, Acapulco Otel’in Uluslararası standartlarda futbol kulüplerinin kamp yapabilmesi için yeni hizmete koyduğu futbol tesislerini ziyaret ederken Girneli eski futbolcular ile bir maç gerçekleştirdi. Maç, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan maç öncesi konuşmalar yapılırken otelin futbol tesisinin kapasitesi anlatılarak özellikle Kıbrıs dışından kamp yapmak isteyen Türkiye takımları başta olmak üzere FİFA üyesi ülke takımlarına ülkede kamp yapmasını çağrısı yapıldı.